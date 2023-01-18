Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Иране у границы с Азербайджаном

Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в северо-западной части Ирана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в среду землетрясения находился в 22 км северо-восточнее города Хой, примерно в 50 км от границы с Азербайджаном.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,5.
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