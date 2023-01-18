Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Иране у границы с Азербайджаном

Подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксирован в северо-западной части Ирана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в среду землетрясения находился в 22 км северо-восточнее города Хой, примерно в 50 км от границы с Азербайджаном.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,5.