Gartner ухудшил прогноз роста мировых ИТ-расходов в 2023г до 2,4% с 5,1%

Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2023 году увеличатся на 2,4% и превысят $4,385 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc.
Это хуже предыдущего прогноза в 5,1%, сделанного три месяца назад.
В 2022 году ИТ-расходы в мире снизились на 0,2% - до $4,49 трлн, согласно предварительным оценкам.
Высокая инфляция продолжает подрывать покупательную способность населения, что приводит к сокращению расходов на покупку устройств. При этом ожидается, что затраты предприятий на ИТ останутся достаточно высокими, отмечается в сообщении Gartner.
Как прогнозирует компания, в этом году сегмент программного обеспечения покажет подъем на 9,3%, ИТ-услуг - на 5,5%. Между тем в сегменте устройств будет зафиксировано падение на 5,1%, поскольку как население, так и предприятия стараются продлить срок их службы, а не покупать новые.
"В разгар пандемии сотрудники компаний и потребители обновили планшеты, ноутбуки и мобильные телефоны из-за удаленной работы и обучения", - отмечает аналитик Gartner Джон-Дэвид Лавлок. - Если нет веской причины для обновления, устройства используются дольше, а рынок страдает из-за этого".
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