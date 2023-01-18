Нефть ускорила рост после отчета МЭА

Цены на нефть усилили подъем днем в среду после повышения прогноза мирового спроса на топливо со стороны Международного энергетического агентства.
Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 подорожали на $1,16 (1,35%) - до $87,08 за баррель.
Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,38 (1,72%) - до $81,56 за баррель. Североамериканский сорт дорожает девятую сессию подряд, чего не наблюдалось с января 2019 года, отмечает Bloomberg.
По итогам прошлой сессии Brent выросла в цене на 1,7%, WTI - на 0,4% благодаря ожиданиям ускорения роста китайской экономики после снятия антиковидных органичений.
Тем временем МЭА повысило на 160 тыс. б/с прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году, следует из опубликованного в среду ежемесячного отчета агентства.
При этом оценка спроса в 2022 году по сравнению с декабрьским отчетом снижена на 80 тыс. б/с - до 99,85 млн б/с, а прогноз на первый квартал 2023 года - на 90 тыс. б/с, до 99,65 млн б/с.
Во втором квартале текущего года, как ожидают эксперты МЭА, глобальный спрос вырастет до 100,81 млн б/с, в третьем - до 102,86 млн б/с, а в четвертом - до 103,51 млн б/с, обновив исторический рекорд.
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