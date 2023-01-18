Оценка инфляции в еврозоне в декабре оставлена на уровне 9,2%, минимума за 4 месяца

Потребительские цены в еврозоне в декабре увеличились на 9,2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.
Это минимальный показатель инфляции за четыре месяца.
Окончательные данные совпали с предварительным значением. Аналитики не ожидали пересмотра, пишет Trading Economics.
Темпы подъема потребительских цен в блоке замедлились по сравнению с 10,1% в ноябре.
Между тем они до сих пор существенно превышают целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%.
Энергоресурсы в прошлом месяце подскочили в цене на 25,5%, темпы роста замедлились по сравнению с подъемом на 34,9% месяцем ранее. Продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 13,8% (на 13,6% в ноябре), услуги подорожали на 4,4% против 4,2% месяцем ранее.
Между тем оценка темпов снижения потребительских цен в помесячном выражении в еврозоне в ноябре была пересмотрена до 0,4% с 0,3%. Это самое существенное снижение с августа 2020 года. Эксперты не ожидали пересмотра. В ноябре показатель снизился на 0,1%.
В то же время потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 5,2% в годовом выражении против роста на 5% в ноябре.
В Евросоюзе инфляция в декабре замедлилась до 10,4% в годовом выражении с ноябрьских 11,1%.
Самая низкая инфляция в ЕС была зафиксирована в Испании (5,5%), в Норвегии (6,3%) и во Франции (6,7%), самая высокая - в Венгрии (25%), Латвии (20,7%) и Литве (20%).
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