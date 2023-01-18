Carlsberg Group в 2024г запустит в Азербайджане завод по переработке ячменя

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Давосе «на полях» Всемирного экономического форума встретился с президентом и главным исполнительным директором компании Carlsberg Group Кеесом т`Хартом.
По информации на сайте главы азербайджанского государства, в ходе встречи стороны положительно оценили деятельностью компании "Carlsberg Group" в Азербайджане, а также проводимых в стране экономических реформ на бизнес-среду.
Т`Харт отметил, что в ближайшее время локализация переработки ячменя, используемого в производстве пива, будет доведена до 100%.
«В ходе беседы было подчеркнуто, что новый завод, который будет перерабатывать ячмень, используемый в производстве пива в Азербайджане, начнет деятельность в январе 2024 года. Кроме этого, Carlsberg Group планирует новые инвестиции в Азербайджане», - подчеркивается в информации.
Х.Насирзаде
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