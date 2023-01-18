Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.01 $/bbl +/- WTI 80.18 +1.11 Brent 85.92 +1.46

Внешняя политика 18.01.2023 15:06

Криминальные элементы должны быть выведены из Карабаха - Алиев

Президенты Азербайджана и Литвы Ильхам Алиев и Гитанас Науседа провели в среду встречу на «полях» Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария), говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

В нем отмечается, что «в ходе беседы состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, нормализации отношений и переговорным процессом по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, а также событиям, происходящим на дороге Лачин-Ханкенди на территории Азербайджана».

Алиев заявил, что с целью ввести международное сообщество в заблуждение Армения прибегает к манипуляциям и на основании ложной информации утверждает, что якобы Лачинская дорога закрыта. Он отметил, что эта дорога открыта для проезда гражданских лиц и гражданских грузов, а по линии Международного комитета Красного Креста обеспечивается свободное перемещение гуманитарных грузов.

Алиев добавил, что армянская сторона уже более двух лет (после окончания второй Карабахской войны – ИФ) использует Лачинскую дорогу для перевозки мин, оружия и боеприпасов и военных.

«Президент Азербайджана довел до внимания собеседника важность прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана и вывода криминальных элементов с территории, где временно размещены российские миротворческие силы», - подчеркивается в информации.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно отношений между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), отмечена важность трехстороннего формата ЕС-Азербайджан-Армения, организованного при поддержке главы Евросовета Шарля Мишеля, «с точки зрения продвижения мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией».

В ходе беседы была подчеркнута важная роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. В этой связи была отмечена важность соглашения между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией о развитии и передачи зеленой энергии, подписанного в декабре прошлого года в Бухаресте.

Науседа также пригласил Алиева посетить Литву и это приглашение было принято.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, НАУСЕДА, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Алиев и Науседа обсудили сотрудничество в сферах энергетики и транспорта, ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az