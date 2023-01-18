Криминальные элементы должны быть выведены из Карабаха - Алиев

Президенты Азербайджана и Литвы Ильхам Алиев и Гитанас Науседа провели в среду встречу на «полях» Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе (Швейцария), говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

В нем отмечается, что «в ходе беседы состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, нормализации отношений и переговорным процессом по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, а также событиям, происходящим на дороге Лачин-Ханкенди на территории Азербайджана».

Алиев заявил, что с целью ввести международное сообщество в заблуждение Армения прибегает к манипуляциям и на основании ложной информации утверждает, что якобы Лачинская дорога закрыта. Он отметил, что эта дорога открыта для проезда гражданских лиц и гражданских грузов, а по линии Международного комитета Красного Креста обеспечивается свободное перемещение гуманитарных грузов.

Алиев добавил, что армянская сторона уже более двух лет (после окончания второй Карабахской войны – ИФ) использует Лачинскую дорогу для перевозки мин, оружия и боеприпасов и военных.

«Президент Азербайджана довел до внимания собеседника важность прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана и вывода криминальных элементов с территории, где временно размещены российские миротворческие силы», - подчеркивается в информации.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно отношений между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), отмечена важность трехстороннего формата ЕС-Азербайджан-Армения, организованного при поддержке главы Евросовета Шарля Мишеля, «с точки зрения продвижения мирной повестки дня между Азербайджаном и Арменией».

В ходе беседы была подчеркнута важная роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. В этой связи была отмечена важность соглашения между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией о развитии и передачи зеленой энергии, подписанного в декабре прошлого года в Бухаресте.

Науседа также пригласил Алиева посетить Литву и это приглашение было принято.

Р.Керимов