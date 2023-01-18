Азербайджан представил данные о том, что Армения использовала Лачинскую дорогу для перевозки мин - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что вопрос движения по Лачинской дороге будет урегулирован в ближайшее время.
"(...) Я думаю, что вопрос в ближайшее время будет отрегулирован", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.
Он отметил, что в соответствии с ранее достигнутыми трехсторонними договоренностями Лачинская дорога должна быть свободна для передвижения грузов, граждан и транспортных средств, однако перевозка по этому маршруту военных грузов запрещена.
"Азербайджанцы предоставили данные - сейчас наши военные их изучают - о том, что армянская сторона доставляла мины по этому коридору, потом эти мины использовались, чтобы в нарушение трехсторонних договоренностей минировать территории рядом с азербайджанскими позициями, и так далее. Там много взаимных обвинений", - добавил министр.
Он подчеркнул, что в соответствии с предложениями России контролировать движение по дороге и проверять его на наличие запрещенных грузов мог бы российский контингент, который обладает соответствующими полномочиями в соответствии с трехсторонними договоренностями.
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