Азербайджан представил данные о том, что Армения использовала Лачинскую дорогу для перевозки мин - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что вопрос движения по Лачинской дороге будет урегулирован в ближайшее время.

"(...) Я думаю, что вопрос в ближайшее время будет отрегулирован", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что в соответствии с ранее достигнутыми трехсторонними договоренностями Лачинская дорога должна быть свободна для передвижения грузов, граждан и транспортных средств, однако перевозка по этому маршруту военных грузов запрещена.

"Азербайджанцы предоставили данные - сейчас наши военные их изучают - о том, что армянская сторона доставляла мины по этому коридору, потом эти мины использовались, чтобы в нарушение трехсторонних договоренностей минировать территории рядом с азербайджанскими позициями, и так далее. Там много взаимных обвинений", - добавил министр.

Он подчеркнул, что в соответствии с предложениями России контролировать движение по дороге и проверять его на наличие запрещенных грузов мог бы российский контингент, который обладает соответствующими полномочиями в соответствии с трехсторонними договоренностями.