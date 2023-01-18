Лавров о миссии ЕС в Армению: она будет контрпродуктивной, если ее разворачиваться без согласия с Азербайджаном

Москва до сих пор готова отправить миссию ОДКБ на границу Армении и Азербайджана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас до сих пор остается готовность направить миссию ОДКБ на границу Армении с Азербайджаном", - сказал он в среду на пресс-конференции в Москве.

"Тем не менее, - продолжил он, - несмотря на то, что мы союзники, несмотря на то, что эта миссия полностью готова, армянская сторона предпочитает договариваться с Евросоюзом о том, чтобы там на длительной основе разместилась миссия гражданских наблюдателей".

Как подчеркнул министр, "это, конечно, право Армении". "Но не надо забывать, что речь идет о границе с Азербайджаном и, наверное, если эта миссия будет разворачиваться без согласия с Азербайджаном, она может быть просто контрпродуктивной. Вместо укрепления доверия на границах она может создавать дополнительные раздражители", - отметил Лавров.

По его словам, "нужен откровенный, честный разговор президентов" обеих стран, аналогичный тому, который состоялся на прошедшем саммите ОДКБ в Ереване.

"Надо открыто излагать любые озабоченности, любые сложности, которые испытывает та или иная сторона. Когда мы все говорим открыто, мы всегда сможем найти совместное решение", - подчеркнул Лавров.

Он признал, что в рамках ОДКБ "есть сложности, связанные с нынешней ситуацией в Армении". "Когда наши армянские друзья продвигали необходимость направления миссии ОДКБ на границы с Азербайджаном, с тем, чтобы там обеспечивать какую-то стабильность, и мы на саммите в Ереване согласовали такой документ о параметрах этой миссии. Но его принять не далось, потому что армянские коллеги стали настаивать, чтобы в этом документе было жесткое осуждение Азербайджана", - сказал глава российского МИД.

Он убежден, что "если речь идет об обсуждении, о риторике, об изложении позиций, то здесь каждый волен сделать, что угодно". "Но если мы хотим направить миссию ОДКБ, то видимо это не обязательно обусловлено внешними признаками и какими-то заявлениями, тем более, жесткими", - подчеркнул Лавров.