Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.01 $/bbl +/- WTI 80.18 +1.11 Brent 85.92 +1.46

Дальнее зарубежье 18.01.2023 15:28

НАТО готов к новым условиям коллективной обороны - Бауэр

За последний год мир глубоко изменился, и для НАТО начинается новая эра коллективной обороны, заявил председатель Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

"В любом случае, НАТО к этому подготовлен. Мы показали миру, что мы способны быстро усилить наше присутствие, когда и где это необходимо. Но особенно мы показали миру, что мы, прежде всего, оборонный политико-военный альянс", - сказал глава высшего военного органа НАТО, открывая в среду в Брюсселе совещание начальников генеральных штабов стран-союзниц.

Он также пообещал, что НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине "столько, сколько понадобится".

Военачальники стран-союзниц в ходе двухдневной встречи обсудят "военный потенциал и способность НАТО защищать Североатлантический альянс от всех вызовов в настоящее время и в будущем". Это включает "обсуждение многодоменных операций, цифровой трансформации и функциональной совместимости".

Кроме того, речь идет о реализации альянсом Концепции сдерживания и обороны евроатлантического региона.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, СТРАТЕГИЯ


Похожие новости


Столтенберг обещает значительно усилить оборону стран Балтии Командование НАТО пересмотрит оборонную стратегию в связи с «новой реальностью» В НАТО согласовали первую стратегию альянса по использованию искусственного интеллекта - Столтенберг Столтенберг заявил, что НАТО будет наращивать военный потенциал "для противодействия России" Саммит НАТО пересмотрит стратегию альянса Путин: военная стратегия НАТО носит наступательный и агрессивный характер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az