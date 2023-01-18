Более 900 млн туристов путешествовали в мире в 2022 году

Более 900 млн международных туристских прибытий было зафиксировано во всем мире в 2022 году, это вдвое больше, чем годом ранее, следует из статистики Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).
Как подчеркивают в UNWTO, в прошлом году мировой туризм восстановился на 63% к уровню допандемийного 2019 года. При этом в разных регионах восстановление идет с разной скоростью.
"Самый высокий рост наблюдался на Ближнем Востоке - здесь международный туризм составил в 2022 году 83% к уровню 2019 года. Рост турпотоков связан, в том числе, с проведением EXPO в Дубае и Чемпионата мира по футболу в Катаре. На втором месте - Европа, где показатель достиг почти 80%. В Африке и Америке восстановление составило около 65%. А в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где многие направления сохраняли ограничения на въезд, число зарубежных туристских прибытий составило лишь 23% к допандемийному уровню", - сообщает UNWTO.
При этом в Европе число международных прибытий составило 585 млн или 64% от всех поездок в 2022 году.
"В 2023 году ситуация для международного туризма будет лучше. Мы ожидаем роста отрасли даже с учетом экономических проблем, сохраняющейся геополитической неопределенности и возможного введения новых ограничений из-за ковида. Спрос на поездки внутри стран и за рубеж будет высоким и позволит некоторым направлениям полностью восстановиться после пандемии", - отмечает генсек UNWTO Зураб Пололикашвили.
Как считают в организации, многое будет зависеть от возобновления поездок китайских туристов, так как Китай до 2020 года являлся крупнейшим рынком выездного туризма в мире. В частности, их возвращение окажет сильное положительное влияние на ситуацию в соседних азиатских странах.
Кроме того, оптимистичным прогнозам способствует высокий спрос на поездки за рубеж в США, который подкрепляет ослабление евро к доллару.
"В 2022 году многие страны зафиксировали рост расходов туристов. Причем доходы от международного туризма часто росли быстрее, чем число прибытий. Это связано с увеличением средних расходов на поездку из-за большей продолжительности путешествий и готовности туристов тратить больше в месте пребывания", - отмечают в UNWTO.
На некоторых направлениях, по данным организации, доходы от международного туризма превысили допандемийный уровень. Например, в Турции - на 40%, Румынии - на 25%, в Мексике и Португалии - на 15 и 13% соответственно.
Азербайджан является очень важным партнером Латвии - Левитс
Алиев выразил соболезнования Зеленскому в связи с гибелью людей при крушении вертолета в Броварах
Байрамов принял копии верительных грамот у нового посла Греции в Азербайджане
Фондовые индексы Европы слабо изменились в среду
Золото слабо дорожает, торгуется вблизи апрельского максимума
Enefit Green подписала с Nordex контракт на поставку и обслуживание ветрогенераторов стоимостью 346 млн евро
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Республиканцы предпочли бы видеть Трампа, а не Десантиса, кандидатом в президенты США - опрос
США выделяют Украине $125 млн на закупку энергетического оборудования
Россия решила не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают