Глава Saudi Aramco уверен в активном восстановлении спроса на нефть в 2023г

Энергетическая компания Saudi Aramco уверена в сильном росте спроса на нефть в текущем году на фоне открытия экономики Китая и восстановления объема авиаперевозок, сказал гендиректор Амин Нассер в интервью агентству Bloomberg.
"Мы очень оптимистично настроены в плане возвращения спроса на рынок, - заявил он на полях Всемирного экономического форума в Давосе. - Мы начинаем получать позитивные сигналы из Китая. Надеемся, что в ближайшие пару месяцев мы увидим более активный рост экономики в стране".
Между тем спрос на авиатопливо в мире сейчас примерно на 1 млн баррелей в сутки меньше допандемийного уровня, тогда как год назад отставание было вдвое больше, отметил Нассер.
Глава Saudi Aramco вновь высказал мнение, что энергетическим компаниям нужно увеличивать инвестиции в нефтедобычу. По его словам, объем незадействованных мощностей в мире сейчас составляет 2 млн б/с, и отрасль едва способна удовлетворять мировой спрос, который находится на отметке 100 млн б/с. Скорее всего, свободные мощности сократятся еще сильнее, когда в Китае отменят последние антиковидные меры.
Энергетической отрасли нужно увеличить возможности производства на 4-6 млн б/с только для того, чтобы компенсировать естественное снижение добычи на существующих месторождениях, добавил Нассер.
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