Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.01 $/bbl +/- WTI 80.18 +1.11 Brent 85.92 +1.46

ТЭК 18.01.2023 18:57

Алиев обсудил с Луни проекты BP в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам в среду провел в Давосе (Швейцария) встречу с главным исполнительным директором британской BP Бернардом Луни, стороны обсудили проекты компании в стране, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

«На встрече было подчеркнуто, что компания BP давно работает в Азербайджане. Обсуждены переход энергетических проектов Азербайджана на новый этап, увеличение добычи газа, более активное участие компании BP в проектах возобновляемых источников энергии, расширение существующих проектов», - отмечается в сообщении.

Встреча прошла на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BP


Похожие новости


Гафарова прибыла в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II Байрамов и Докерти обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе Алиев рассчитывает на расширение сотрудничества с Великобританией СМИ узнали о судьбе подаренного Алиевым карабахского скакуна после кончины Елизаветы II В ОИС осудили нападение на посольство Азербайджана в Лондоне и призвали к тщательному расследованию инцидента Тбилиси осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне и выразил солидарность с Баку

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az