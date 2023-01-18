Алиев обсудил с Луни проекты BP в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам в среду провел в Давосе (Швейцария) встречу с главным исполнительным директором британской BP Бернардом Луни, стороны обсудили проекты компании в стране, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

«На встрече было подчеркнуто, что компания BP давно работает в Азербайджане. Обсуждены переход энергетических проектов Азербайджана на новый этап, увеличение добычи газа, более активное участие компании BP в проектах возобновляемых источников энергии, расширение существующих проектов», - отмечается в сообщении.

Встреча прошла на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

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