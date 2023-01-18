Алиев отметил поступательное развитие азербайджано-кыргызских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает поступательное развитие азербайджано-кыргызских отношений.
«Мы придаем особое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с братским Кыргызстаном, с которым нас связывают глубокие исторические, культурные и духовные корни. Большое удовлетворение вызывает то, что наши межгосударственные отношения, построенные на этом прочном фундаменте тридцать лет назад, развиваются по восходящей линии, особенно в последние годы, и вышли на уровень стратегического партнерства», - говорится в опубликованном в среду на сайте главы азербайджанского государства поздравительном послании Алиева, направленном президенту Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном.
По его словам, о высокой динамике развития сотрудничества свидетельствуют взаимные визиты, регулярные контакты, документы, подписанные в различных сферах.
«В частности, визиты, которые мы совершили в наши братские страны в прошлом году, сыграли важную роль в повышении наших двусторонних связей на качественно новый уровень. Отрадно, что обсуждения, проведенные с Вами как в Баку, так и в Бишкеке, достигнутые договоренности и подписанные нами многочисленные важные документы придали импульс развитию азербайджано-кыргызского партнерства во всех сферах и обогащению его новым содержанием», - написал президент Азербайджана.
«Верю, что, эффективно использовав сформировавшиеся в настоящее время благоприятные условия для расширения круга охвата взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, мы добьемся укрепления связей, дальнейшего углубления нашего плодотворного взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе», - добавил Алиев.
Р.Керимов
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