Жапаров уверен в развитии отношений Кыргызстана и Азербайджана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выражает уверенность в развитии отношений с Азербайджаном.

«Уверен, что благодаря нашим усилиям дружественные отношения между нашими народами будут и впредь развиваться и укрепляться, и в дальнейшем будут носить последовательный характер», - говорится в опубликованном в среду на сайте главы азербайджанского государства поздравительном послании Жапарова, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном.

В документе Жапаров отметил, что высоко оценивает уровень политических связей и взаимовыгодного сотрудничества сторон в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

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