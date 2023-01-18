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Цена на нефть

17.01 $/bbl +/- WTI 80.18 +1.11 Brent 85.92 +1.46

ТЭК 18.01.2023 19:58

Brent торгуется у $87,3 за баррель

Подъем цен на нефть продолжается вечером в среду благодаря позитивному прогнозу спроса на топливо от Международного энергетического агентства (МЭА).

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:40 по бакинскому времени подорожали на $1,41 (1,64%) - до $87,33 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,69 (2,11%) - до $81,87 за баррель.

Обе марки торгуются на максимальных отметках с 5 декабря прошлого года, свидетельствуют данные FactSet.

В среду МЭА повысило на 160 тыс. б/с прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году.

Во втором квартале текущего года, как ожидают эксперты агентства, глобальный спрос вырастет до 100,81 млн б/с, в третьем - до 102,86 млн б/с, а в четвертом - до 103,51 млн б/с, обновив исторический рекорд.

Также агентство улучшило прогноз спроса на нефть в Китае, крупнейшем импортере этого топлива в мире, на 100 тыс. б/с, до 15,9 млн б/с.

"Возвращение потребительского спроса в Китае является огромным фактором для прогнозов на нефтяном рынке, - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - Промышленность уже начала расти, активно потребляя нефтепродукты, и потребители скоро будут активнее закупаться на автозаправках".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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