Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.01 $/bbl +/- WTI 80.18 +1.11 Brent 85.92 +1.46

Бизнес и законодательство 18.01.2023 20:39

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Китаем в сферах энергетики, транспорта, АПК, высоких технологий - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку заинтересован в сотрудничестве с Пекином в сферах энергетики, транспорта, АПК, высоких технологий.

«Мы создали очень прочную платформу для нашего сотрудничества. Наши политические отношения за последние 30 лет свидетельствуют о том, что мы действительно хорошие партнеры и надежные друзья. Мы хорошо сотрудничаем в рамках международных институтов. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность и суверенитет друг друга и создали очень прочную политическую платформу, на основе которой теперь строим наше экономическое сотрудничество. Это очень важно в современном мире, поскольку появились новые вызовы, новые проблемы и новые возможности», - сказал Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network).

Алиев добавил, что Баку надеется, что «в Азербайджане появится больше китайских компаний».

«Мы полностью поддерживаем инициативы председателя Си Цзиньпина в отношении Среднего коридора. Мы уже выполнили свою часть домашней работы в Азербайджане. Нами созданы все необходимые сегменты транспортной инфраструктуры. Помимо этого, мы рассчитываем на сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства и высоких технологий. В Азербайджане уже много лет присутствуют китайские компании в IT-сфере. Так что у нас действительно очень разносторонние отношения», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что Баку хочет сотрудничать с Китаем в области зеленой энергетики, поскольку у Азербайджана имеет огромной потенциал в этой сфере. «А Китай добился крупных достижений в технологической сфере. Поэтому нам нужно объединить эти усилия. (...) Нам также необходимо инвестировать в строительство линий электропередач, чтобы иметь возможность экспортировать произведенную электроэнергию, потому что нам не нужно столько энергии для себя», - сказал президент Азербайджана.

По его словам, инвестиционный климат в Азербайджане очень позитивный. «Обеспечена должная защита как иностранных, так и местных инвестиций. Надеемся, что объем инвестиций в неэнергетический сектор возрастет, так как до сих пор большинство инвестиций поступало в нефтегазовый сектор Азербайджана. Это было естественно, и мы это понимаем. Но сейчас для нас настало время больше думать о диверсификации. Скорее, не думать, а действовать. Поэтому инвестиции в неэнергетический сектор, в инфраструктуру, в транспортную инфраструктуру, в частности, в возобновляемые источники энергии, являются одним из наших приоритетов», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан в настоящее время находится на заключительном этапе создания свободной экономической зоны в районе Алят недалеко от Баку. «Мы надеемся, что китайские компании обратят внимание на эти возможности. Конечно же, наше географическое расположение между Востоком и Западом, непосредственно на традиционном маршруте Шелкового пути создает для нас много возможностей. Нам просто нужно правильно спланировать и выстроить нашу политику, а также создать еще лучшие условия для иностранных инвестиций. Но, естественно, мы не можем заставить инвесторов прийти в Азербайджан. Мы можем только продемонстрировать, что...», - добавил глава государства.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ПРИОРИТЕТЫ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


Похожие новости


Азербайджанская шахматистка выиграла турнир в Китае Алиев видит хорошие перспективы сотрудничества Азербайджана и Китая Зангезурский коридор позволит обеспечить кратчайший сухопутный маршрут между Китаем и Южной Европой - Байрамов Пекин приветствует присоединение Баку к Инициативам по глобальному развитию и в области глобальной безопасности - Си Цзиньпин Баку и Пекин подчеркивают важность расширения двустороннего сотрудничества Баку поддерживает привлечение большего количества китайских компаний в Карабах и Восточный Зангезур - Алиев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az