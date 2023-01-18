Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Китаем в сферах энергетики, транспорта, АПК, высоких технологий - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку заинтересован в сотрудничестве с Пекином в сферах энергетики, транспорта, АПК, высоких технологий.

«Мы создали очень прочную платформу для нашего сотрудничества. Наши политические отношения за последние 30 лет свидетельствуют о том, что мы действительно хорошие партнеры и надежные друзья. Мы хорошо сотрудничаем в рамках международных институтов. Мы всегда поддерживаем территориальную целостность и суверенитет друг друга и создали очень прочную политическую платформу, на основе которой теперь строим наше экономическое сотрудничество. Это очень важно в современном мире, поскольку появились новые вызовы, новые проблемы и новые возможности», - сказал Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network).

Алиев добавил, что Баку надеется, что «в Азербайджане появится больше китайских компаний».

«Мы полностью поддерживаем инициативы председателя Си Цзиньпина в отношении Среднего коридора. Мы уже выполнили свою часть домашней работы в Азербайджане. Нами созданы все необходимые сегменты транспортной инфраструктуры. Помимо этого, мы рассчитываем на сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства и высоких технологий. В Азербайджане уже много лет присутствуют китайские компании в IT-сфере. Так что у нас действительно очень разносторонние отношения», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что Баку хочет сотрудничать с Китаем в области зеленой энергетики, поскольку у Азербайджана имеет огромной потенциал в этой сфере. «А Китай добился крупных достижений в технологической сфере. Поэтому нам нужно объединить эти усилия. (...) Нам также необходимо инвестировать в строительство линий электропередач, чтобы иметь возможность экспортировать произведенную электроэнергию, потому что нам не нужно столько энергии для себя», - сказал президент Азербайджана.

По его словам, инвестиционный климат в Азербайджане очень позитивный. «Обеспечена должная защита как иностранных, так и местных инвестиций. Надеемся, что объем инвестиций в неэнергетический сектор возрастет, так как до сих пор большинство инвестиций поступало в нефтегазовый сектор Азербайджана. Это было естественно, и мы это понимаем. Но сейчас для нас настало время больше думать о диверсификации. Скорее, не думать, а действовать. Поэтому инвестиции в неэнергетический сектор, в инфраструктуру, в транспортную инфраструктуру, в частности, в возобновляемые источники энергии, являются одним из наших приоритетов», - отметил он.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан в настоящее время находится на заключительном этапе создания свободной экономической зоны в районе Алят недалеко от Баку. «Мы надеемся, что китайские компании обратят внимание на эти возможности. Конечно же, наше географическое расположение между Востоком и Западом, непосредственно на традиционном маршруте Шелкового пути создает для нас много возможностей. Нам просто нужно правильно спланировать и выстроить нашу политику, а также создать еще лучшие условия для иностранных инвестиций. Но, естественно, мы не можем заставить инвесторов прийти в Азербайджан. Мы можем только продемонстрировать, что...», - добавил глава государства.

А.Азизов