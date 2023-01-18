Азербайджан будет расширять географию поставок газа по мере увеличения добычи - Алиев

Азербайджан будет расширять географию поставок газа по мере увеличения добычи, заявил президент республики Ильхам Алиев.

«Два года назад мы завершили строительство Южного газового коридора от Баку до Южной Европы длиной 3500 километров. Часть маршрута проходит по дну моря, другая часть - по высокогорной местности. Это технически очень сложный и очень дорогостоящий проект, охватывающий 7 стран. В этот проект внесли свой вклад более 10 компаний, ведущие международные финансовые институты. (...). И когда все эти инфраструктурные проекты были реализованы, наш газ стал востребован еще больше, чем ранее», - сказал Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network).

По его словам, Европе сегодня не хватает газа, «а наш газопровод в Европу - это один из элементов нашего вклада в энергетическую безопасность».

«В прошлом году мы подписали документ с Европейской комиссией об увеличении в два раза (до 20 млрд кубометров - ИФ) экспорта газа на европейский рынок. И мы достигнем этой цели в течение пяти лет. Это выполнимо, хотя и будет нелегко. Да, Азербайджан не очень крупный поставщик природного газа, но у нас есть свой рынок в Восточной и Южной Европе. И чем больше газа мы будем добывать в будущем, тем больше будем расширять географию поставок», - отметил Алиев.

Глав государства добавил, что в энергетической политике Азербайджан будет поддерживать баланс между производителями, транзитерами и потребителями. «Если баланса нет, то ничего не получится. Каждая сторона энергетического процесса должна получать свою долю прибыли, конечно, в зависимости от своего вклада. Это должно быть справедливо, и мы всегда были справедливы», - сказал президент Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в 2021 году Азербайджан экспортировал 19 млрд кубометров газа. При этом с 31 декабря 2020 года впервые начались поставки в Европу - Италию, Грецию и Болгарию, - объем которых в 2021г составил 8,2 млрд кубометров.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров.

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана прогнозируется на уровне около 24 млрд кубометров, в том числе в Европу - около 12 млрд кубометров.

Добыча газа в Азербайджане в 2022 году составила 46 млрд 743,3 млн кубометров (рост на 6,6% по сравнению с 2021 годом).

Р.Ахмедов