Алиев: у меня очень открытый канал связи с азербайджанским обществом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что всегда выполняет данные обещания.

«Никогда в своей политической жизни я не давал обещаний, которых потом не выполнял. Все обещания, которые я давал, были выполнены. Другое дело, что я не даю их много, так как предпочитаю демонстрировать результаты. И вы абсолютно правы, говоря, что сейчас можно услышать много разговоров, много заявлений, анонсов, которые потом полностью исчезают. А те, кто делает такие заявления, дает такие обещания, либо забывают про них, либо притворяются, что забыли», - сказал Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network).

По его словам, никто в Азербайджане не может сказать, что когда-то была принята программа, которая потом осталась нереализованной.

«(...) народ все очень хорошо понимает и помнит. Если вы не выполняете свои обещания, он вас не поддержит. Поэтому я всегда предпочитаю демонстрировать то, что сделано, а также всегда советуюсь с людьми о наших планах. У меня очень открытый канал связи с азербайджанским обществом», - добавил Алиев.

А.Азизов