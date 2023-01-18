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Внешняя политика 18.01.2023 21:38

Байрамов принял копии верительных грамот у нового посла Греции в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду принял копии верительных грамот у назначенного посла Греции в Баку Христоса Каподистриаса, сообщили в МИД Азербайджана.

«18 января 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с новым послом Греции Христосом Каподистриасом. Посол вручил министру копии своих верительных грамот», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы повестки двустороннего сотрудничества, греческий дипломат подчеркнул, что приложит все усилия для его расширения.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРЕЦИЯ, ДИПЛОМАТИЯ, МИД


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