Алиев выразил соболезнования Зеленскому в связи с гибелью людей при крушении вертолета в Броварах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил письмо с соболезнованиями президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с гибелью людей при крушении вертолета в Броварах Киевской области.
«Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения вертолета в городе Бровары Киевской области.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования вам, семьям и близким погибших, всему народу Украины, желаю исцеления пострадавшим», - говорится в письме, опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.
В среду утром в Броварах Киевской области разбился вертолет, при крушении погибли более 10 человек, в том числе глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, сообщают украинские СМИ со ссылкой на главу национальной полиции Украины Игоря Клименко.
Р.Керимов
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