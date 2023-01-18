Инфляция в РФ с 10 по 16 января составила 0,15% после 0,24% с 1 по 9 января 2023 года (из-за праздников был более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в среду Росстат.

Ускорение роста цен в начале января 2023 года объяснялось индексацией с 1 января тарифов на транспорт.

С начала года цены к 16 января выросли на 0,39%.

Из данных за 16 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась на 16 января до 11,57% с 11,65% на 9 января и 11,94% на конец декабря.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились с 10 по 16 января на 3,0% (с 1 по 9 января рост составил 6,5%), в том числе на огурцы - на 5,4%, лук - на 4,5%, помидоры - на 3,9%, морковь - на 3,5%, свеклу - на 2,2%, яблоки - на 1,8%, капусту - на 1,6%, картофель - на 1,0%, бананы - на 0,4%.

В то же время за неделю снизились цены: на колбасы полукопченые и варено-копченые - на 1,1%, крупу гречневую - на 1,0%, колбасы вареные - на 0,8%, макаронные изделия - на 0,6%, пшено - на 0,5%, муку пшеничную и вермишель - на 0,4%, яйца куриные и сахарный песок - на 0,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров за неделю подорожали: электропылесосы и смартфоны - на 2,4%, телевизоры - на 2,2%, сухие корма для домашних животных - на 0,7%.

Одновременно цены на доски обрезные снизились на 0,7%, плиты ДСП - на 0,3%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,2%.

Тарифы на проезд в троллейбусе в среднем по России увеличились с 10 по 16 января на 1,4%, в городском автобусе и трамвае - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, дизельное топливо - выросли на 0,2%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета уменьшилась с 10 по 16 января на 6,3% (с 1 по 9 января - уменьшилась на 8,5%).

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 16 января также на уровне 11,57%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"Темпы продовольственной инфляции на отчетной неделе с 10 по 16 января снизились (до 0,22% с 0,57% с 1 по 9 января) за счет замедления роста цен на плодоовощную продукцию (до 2,95% c 6,45% с 1 по 9 января) и околонулевого роста цен на остальные продукты питания (0,01% после 0,15%). В сегменте услуг цены снизились (снижение на 0,08% после роста на 0,05% с 1 по 9 января) за счет дефляции в туристических услугах и замедления роста цен на регулируемые услуги. В секторе непродовольственных товаров рост цен возобновился (рост на 0,18% после снижения на 0,01% с 1 по 9 января) за счет повышения цен на электро- и бытовые приборы", - говорится в обзоре.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что во втором квартале текущего года годовая инфляция временно может замедлиться до уровня ниже 4% из-за высокой базы марта 2022 года (тогда цены за месяц прибавили 7,61%).

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции в 2023 году составляет 6,1%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 декабря ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% и вновь не дал рынку намека на свои дальнейшие действия. При этом регулятор подчеркнул растущие проинфляционные риски, источником которых становится в том числе бюджетный канал.

"Мы дали нейтральный сигнал. Это означает, что следующее решение, траектория ставки будет зависеть от поступающих данных, от того, какие факторы будут преобладать - проинфляционные или дезинфляционные", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 16 декабря по итогам заседания.

"Но, как я уже подчеркнула, на наш взгляд, проинфляционные факторы преобладают сейчас не только на среднесрочном горизонте, но и на краткосрочном горизонте", - добавила глава ЦБ.