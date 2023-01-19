Enefit Green подписала с Nordex контракт на поставку и обслуживание ветрогенераторов стоимостью 346 млн евро

Компания Enefit Green, "дочка" эстонского государственного энергоконцерна Eesti Energia, в среду подписала с Nordex 30-летний контракт на поставку, монтаж и техническое обслуживание ветрогенераторов.
Как говорится в сообщении Enefit Green, в соответствии с договором Nordex поставит 38 ветрогенераторов номинальной мощностью 6,8 МВт каждый. Общая стоимость контракта оценивается в 346 млн евро.
Ветрогенераторы предназначены для ветропарка Sopi-Tootsi, который станет самым большим и современным в Эстонии и будет покрывать более 8% потребностей в электроэнергии в стране. Ветропарк будет построен к концу 2024 года.
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