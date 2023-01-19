Азербайджан является очень важным партнером Латвии - Левитс

Президенты Азербайджана и Латвии Ильхам Алиев и Эгилс Левитс провели встречу на «полях» Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщается в информации на сайте азербайджанского лидера, Левитс на встрече отметил, что «Азербайджан является очень важным партнером Латвии».

«В ходе беседы были затронуты связи между Азербайджаном и Европейским Союзом. Подчеркивалось, что Латвия постоянно поддерживает связи Азербайджана с Европейским Союзом. Кроме того, была высоко оценена роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы и обеспечении ее потребностей в газе. Стороны отметили, что возможности Азербайджана, как страны–потенциального экспортера электроэнергии в страны Европейского Союза, возрастут, в этом контексте подчеркнуто значение Соглашения о развитии и передаче зеленой энергии, подписанного в декабре прошлого года между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией», - отмечается в информации.

Кроме этого, президенты подчеркнули значимую роль Азербайджана, как страны, расположенной на маршруте Среднего коридора, в осуществлении важных транспортных перевозок между Центральной Азией и Европейским Союзом.

«В ходе беседы также было отмечено сотрудничество между Латвией и Азербайджаном в рамках ООН и других международных организаций. Президент Латвии особо отметил деятельность президента Азербайджана как председателя Движения неприсоединения», - отмечается в информации.

Р.Ахмедов