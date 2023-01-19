США выделяют Украине $125 млн на закупку энергетического оборудования

Агентство США по международному развитию (USAID) приняло решение выделить $125 млн на поддержку Украине в энергетической сфере.
"USAID направит $125 млн на закупку жизненно важного оборудования, включая дополнительные газовые турбины, высоковольтные автотрансформаторы, оборудование для ремонта распределительных подстанций и резервное питание для систем водоснабжения и электроснабжения Киева", - говорится в заявлении, размещенном на сайте агентства.
Подчеркивается, что USAID ранее уже направило Украине более 1,5 тыс. генераторов.
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