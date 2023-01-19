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Дальнее зарубежье 19.01.2023 09:39

Администрация США будет добиваться от Конгресса выделения $125 млн на финансирование украинской энергетики

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена будет работать с Конгрессом над программой дополнительного финансирования в размере $125 млн для поддержки энергетики и электросетей Украины, сообщил американский госдепартамент.

В сообщении говорится, что эти дополнительные средства планируется использовать на приобретение необходимого промышленного оборудования для обслуживания систем водоснабжения и отопления в Киеве и его окрестностях.

Госдеп подчеркнул, что новые инвестиции являются "дополнением к уже значительным средствам, направленным на поддержку Украины, ее энергетики и электросетей во всех частях страны".

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