Администрация США будет добиваться от Конгресса выделения $125 млн на финансирование украинской энергетики

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена будет работать с Конгрессом над программой дополнительного финансирования в размере $125 млн для поддержки энергетики и электросетей Украины, сообщил американский госдепартамент.

В сообщении говорится, что эти дополнительные средства планируется использовать на приобретение необходимого промышленного оборудования для обслуживания систем водоснабжения и отопления в Киеве и его окрестностях.

Госдеп подчеркнул, что новые инвестиции являются "дополнением к уже значительным средствам, направленным на поддержку Украины, ее энергетики и электросетей во всех частях страны".