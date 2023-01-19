Посол РФ в Оттаве вызван в канадский МИД

Глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила о вызове российского посла Олега Степанова в канадское министерство.

"Сегодня мы вызываем для разговора российского посла в Канаде", - заявила Жоли на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

По ее словам, это связано с событиями на Украине и некоторыми заявлениями министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.