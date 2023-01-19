США склоняются к тому, чтобы предоставить Украине оружие для нанесения ударов по Крыму

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, что Киеву необходимо предоставить оружие для нанесения удара по Крыму, сообщает New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
По словам американских чиновников, "после нескольких месяцев дискуссий с украинскими официальными лицами администрация Байдена, наконец, начинает признавать, что Киеву, возможно, потребуется сила, чтобы нанести удар по российской территории, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации".
Отмечается, что смягчение позиций США произошло после того, как в администрация Байдена пришли к убеждению, что "если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах".
Кроме того, как заявили собеседники издания, опасения, что Кремль нанесет ответный удар с использованием тактического ядерного оружия, ослабли, но риски остаются. Теперь администрация Байдена рассматривает "один из самых смелых шагов" - помощь Украине в атаке на полуостров.
По данным газеты, американские чиновники обсуждают с украинскими коллегами использование для этих целей поставляемого американцами оружия от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley.
Однако Байден пока не готов предоставить Украине ракетные комплексы большой дальности, которые понадобились бы Киеву для нанесения ударов по российским объектам на полуострове, отмечает издание.
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