Новый пакет военной помощи Киеву от США не будет включать американские танки

Танки M1 Abrams не войдут в очередной пакет военной помощи Украине, о котором власти США планируют объявить в пятницу, сообщает Politico.

"В то время, как следующий транш будет включать дополнительную артиллерию, боеприпасы и бронетехнику - вероятно, боевые бронированные машины Stryker, ожидается, что США не подпишут контракт на американские танки M1 Abrams", - сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники отметили, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять M1 Abrams.

По словам одного из источников, это связано с проблемами материально-технического обеспечения и технического обслуживания танков, а не с опасением, что их передача может привести к эскалации конфликта.

Как уточнили собеседники издания, пакет, вероятно, будет включать несколько Strykers, а также бомбы малого диаметра наземного базирования.

При этом они сообщили, что администрация США отказалась от отправки Киеву боеприпасов дальнего радиуса действия.

Ранее СМИ со ссылкой на американских официальных лиц писали, что США планируют в пятницу объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

В пятницу, как сообщалось, на американской базе ВВС Рамштайн в Германии состоится встреча контактной группы по Украине. В ней, в частности, примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Пентагона Ллойд Остин, министры обороны многих западных стран.