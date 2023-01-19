Манат подешевел к евро, подорожал к лире, стабилен к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 19 января сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 19 января ЦБА установил на уровне 1.8352 манат/1EUR (18 января - 1.8317 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 19 января сохранил на уровне 0.0247 манат/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 19 января ЦБА установил на уровне 0.0904 манат/1TRY (18 января - 0.0905 манат/1TRY).

Х.Насирзаде