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Дальнее зарубежье 19.01.2023 10:18

Чешские парламентарии высказались против вынесения недоверия правительству страны

Депутаты палаты представителей (нижней палаты парламента Чехии) в ночь на четверг после длительных дебатов не поддержали идею оппозиции выразить недоверие правительству страны, сообщает Чешское радио.

Представители пяти коалиций, входящих в палату представителей, большинством голосов (102 депутата) выступили против вынесения недоверия кабинету Петра Фиалы (Гражданская демократическая партия). Предложение поддержали лишь члены оппозиционных движений АНО и "Свобода и прямая демократия" (81 депутат).

Дебаты заняли два рабочих дня и в общей сложности продлились более 25 часов.

Радио напоминает, что за последнее время голосование о доверии этому правительству проходит в чешском парламенте во второй раз. Ранее депутаты поддержали работу правительства в сентябре. В тот раз голосование состоялось за девять дней до второго тура президентских выборов, в котором примут участие бывший премьер Чехии Андрей Бабиш и экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДОВЕРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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