Чешские парламентарии высказались против вынесения недоверия правительству страны

Депутаты палаты представителей (нижней палаты парламента Чехии) в ночь на четверг после длительных дебатов не поддержали идею оппозиции выразить недоверие правительству страны, сообщает Чешское радио.
Представители пяти коалиций, входящих в палату представителей, большинством голосов (102 депутата) выступили против вынесения недоверия кабинету Петра Фиалы (Гражданская демократическая партия). Предложение поддержали лишь члены оппозиционных движений АНО и "Свобода и прямая демократия" (81 депутат).
Дебаты заняли два рабочих дня и в общей сложности продлились более 25 часов.
Радио напоминает, что за последнее время голосование о доверии этому правительству проходит в чешском парламенте во второй раз. Ранее депутаты поддержали работу правительства в сентябре. В тот раз голосование состоялось за девять дней до второго тура президентских выборов, в котором примут участие бывший премьер Чехии Андрей Бабиш и экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел.
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