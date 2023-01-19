Чешские парламентарии высказались против вынесения недоверия правительству страны

Депутаты палаты представителей (нижней палаты парламента Чехии) в ночь на четверг после длительных дебатов не поддержали идею оппозиции выразить недоверие правительству страны, сообщает Чешское радио.

Представители пяти коалиций, входящих в палату представителей, большинством голосов (102 депутата) выступили против вынесения недоверия кабинету Петра Фиалы (Гражданская демократическая партия). Предложение поддержали лишь члены оппозиционных движений АНО и "Свобода и прямая демократия" (81 депутат).

Дебаты заняли два рабочих дня и в общей сложности продлились более 25 часов.

Радио напоминает, что за последнее время голосование о доверии этому правительству проходит в чешском парламенте во второй раз. Ранее депутаты поддержали работу правительства в сентябре. В тот раз голосование состоялось за девять дней до второго тура президентских выборов, в котором примут участие бывший премьер Чехии Андрей Бабиш и экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел.