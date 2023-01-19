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Внешняя политика 19.01.2023 09:59

Блинкен в ближайшие дни рассчитывает провести телефонный разговор с Алиевым - Госдеп

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни рассчитывает провести телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил спикер Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс.

«Ожидаю, что в ближайшие дни у него (Блинкена – ИФ-Аз) будет возможность поговорить с президентом Алиевым», - сказал Прайс на брифинге, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщалось ранее, в среду Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого стороны обсудили шаги по возобновлению азербайджано-армянских переговоров.

Р.Керимов

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Тэги: БЛИНКЕН, АЛИЕВ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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