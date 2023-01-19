Блинкен в ближайшие дни рассчитывает провести телефонный разговор с Алиевым - Госдеп

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни рассчитывает провести телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил спикер Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс.
«Ожидаю, что в ближайшие дни у него (Блинкена – ИФ-Аз) будет возможность поговорить с президентом Алиевым», - сказал Прайс на брифинге, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Как сообщалось ранее, в среду Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого стороны обсудили шаги по возобновлению азербайджано-армянских переговоров.
Р.Керимов
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