Число браков в Азербайджане за 11 месяцев увеличилось на 12,1%, разводов - сократилось на 7,2%

Численность населения Азербайджана в январе-ноябре 2022 года увеличилась на 58 тыс. 679 человек или на 0,6% - до 10 млн 215,045 тыс. на 1 декабря 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
В городах проживает 52,9% населения страны, в сельской местности – 47,1%. При этом 50% населения составляют мужчины, 50% - женщины.
В январе-ноябре в республике родились 112 тыс. 758 младенцев (+10,8%). Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 12,2. Мальчики составили 52,8% родившихся детей, девочки – 47,2%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 3,154 тыс. двойняшек, 150 – тройняшек, 8 - четверойняшек.
За прошедший период в Азербайджане умерли 55 тыс. 681 человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6 (в январе-ноябре 2021 года уровень смертности составлял 7,6 - ИФ).
В январе-ноябре 2022 года в республике зарегистрировано 57,033 тыс. браков (рост на 12,1% по сравнению с январем-ноябрем 2021г) и 14,525 тыс. разводов (спад на 7,2%).
Х.Насирзаде
Заявление МИД Азербайджана по случаю 20 января - Национального дня траура
Блинкен в ближайшие дни рассчитывает провести телефонный разговор с Алиевым - Госдеп
SOCAR увеличила в 2022г производство автобензина на 1%, дизеля - сократила на 15,5%
Гарибов увеличил долю в капитале Unibank до 87%
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Новый пакет военной помощи Киеву от США не будет включать американские танки
Чешские парламентарии высказались против вынесения недоверия правительству страны
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают