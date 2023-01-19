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Социум 19.01.2023 10:04

Число браков в Азербайджане за 11 месяцев увеличилось на 12,1%, разводов - сократилось на 7,2%

Численность населения Азербайджана в январе-ноябре 2022 года увеличилась на 58 тыс. 679 человек или на 0,6% - до 10 млн 215,045 тыс. на 1 декабря 2022 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В городах проживает 52,9% населения страны, в сельской местности – 47,1%. При этом 50% населения составляют мужчины, 50% - женщины.

В январе-ноябре в республике родились 112 тыс. 758 младенцев (+10,8%). Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 12,2. Мальчики составили 52,8% родившихся детей, девочки – 47,2%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 3,154 тыс. двойняшек, 150 – тройняшек, 8 - четверойняшек.

За прошедший период в Азербайджане умерли 55 тыс. 681 человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6 (в январе-ноябре 2021 года уровень смертности составлял 7,6 - ИФ).

В январе-ноябре 2022 года в республике зарегистрировано 57,033 тыс. браков (рост на 12,1% по сравнению с январем-ноябрем 2021г) и 14,525 тыс. разводов (спад на 7,2%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БРАКИ/РАЗВОДЫ, НАСЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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