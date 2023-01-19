Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 79.48 -0.70 Brent 84.98 -0.94

Финансы 19.01.2023 10:27

ГНФАР сократил в 2022г долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) основную часть активов, по-прежнему, предпочитает размещать в долларах США, удельный вес активов в американской валюте составляет 68,6%, отмечается в данных фонда.

По состоянию на 31 декабря 2022 года активы ГНФАР составили $49 млрд 33,56 млн, из которых сумма эквивалентная $0,85 млн в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах.

Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на конец декабря равен $49 млрд 32,71 млн.

При этом в структуре инвестиционного портфеля 68,6% размещено в долларах США (по итогам 2021 года - 69%), 20,4% - в евро (на конец 2021 года - 19,5%), 5,2% - фунтах стерлингов (на конец 2021 года - 5,1%), 0,6% - австралийских долларах (на конец 2021 года - 0,6%), 0,4% - турецких лирах (на конец 2021 года - 0,4%), 0,3% - российских рублях (на конец 2021 года - 0,6%), 1,1% - китайских юанях (на конец 2021 года - 1,3%), 1,3% - японских йенах (на конец 2021 года - 1,4%), 2,1% - прочих валютах (на конец 2021 года - 2,1%).

Согласно данным, 62,1% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка (на конец 2021г - 61,8%), 19,6% - акциях (на конец 2021г - 19%), 6,2% - недвижимости (на конец 2021г - 6,1%). Доля золота составляет 12,1% (на конец 2021г - 13,1%), что эквивалентно 101,8 тоннам (на конец 2021 года - 101,8 т).

По данным фонда, 96,5% средств ГНФАР размещены в высокорейтинговых активах А, АА и ААА.

По данным фонда, 33,4% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в Северной Америке, 29,6% - в странах Европы, 16% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 0,1% - в странах Южной Америки, 0.4% - в странах Ближнего Востока, 0,8%- в Австралии и Новой Зеландии, 7,6% - в международных организациях, в золоте – 12,1%.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, ИНВЕСТПОРТФЕЛЬ, ВАЛЮТА


Похожие новости


ГНФАР увеличил почти до 69% долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов Счетпалата Азербайджана рекомендует ГНФАР оптимизировать инвестпортфель Средневзвешенный инвестпортфель ГНФАР на 2020г составит около $42 млрд Доходность по активам ГНФАР в 2018гг составила 0,35% из-за негативной ситуации на рынках акций Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2019г превысит 67 млрд манатов Средневзвешенный инвестпортфель Госнефтефонда Азербайджана на 2018г превысит 60 млрд манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az