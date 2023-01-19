ГНФАР сократил в 2022г долю средств инвестпортфеля в долларах США в структуре активов

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) основную часть активов, по-прежнему, предпочитает размещать в долларах США, удельный вес активов в американской валюте составляет 68,6%, отмечается в данных фонда.

По состоянию на 31 декабря 2022 года активы ГНФАР составили $49 млрд 33,56 млн, из которых сумма эквивалентная $0,85 млн в азербайджанских манатах, остальное - в других валютах.

Инвестиционный портфель Госнефтефонда по состоянию на конец декабря равен $49 млрд 32,71 млн.

При этом в структуре инвестиционного портфеля 68,6% размещено в долларах США (по итогам 2021 года - 69%), 20,4% - в евро (на конец 2021 года - 19,5%), 5,2% - фунтах стерлингов (на конец 2021 года - 5,1%), 0,6% - австралийских долларах (на конец 2021 года - 0,6%), 0,4% - турецких лирах (на конец 2021 года - 0,4%), 0,3% - российских рублях (на конец 2021 года - 0,6%), 1,1% - китайских юанях (на конец 2021 года - 1,3%), 1,3% - японских йенах (на конец 2021 года - 1,4%), 2,1% - прочих валютах (на конец 2021 года - 2,1%).

Согласно данным, 62,1% инвестиционного портфеля фонда размещено в облигациях и инструментах денежного рынка (на конец 2021г - 61,8%), 19,6% - акциях (на конец 2021г - 19%), 6,2% - недвижимости (на конец 2021г - 6,1%). Доля золота составляет 12,1% (на конец 2021г - 13,1%), что эквивалентно 101,8 тоннам (на конец 2021 года - 101,8 т).

По данным фонда, 96,5% средств ГНФАР размещены в высокорейтинговых активах А, АА и ААА.

По данным фонда, 33,4% средств инвестиционного портфеля ГНФАР размещено в Северной Америке, 29,6% - в странах Европы, 16% - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 0,1% - в странах Южной Америки, 0.4% - в странах Ближнего Востока, 0,8%- в Австралии и Новой Зеландии, 7,6% - в международных организациях, в золоте – 12,1%.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова