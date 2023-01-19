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Финансы 19.01.2023 10:39

Кязымов и Боуман обсудили проекты ЕБРР в Азербайджане

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов провел встречу с вице-президентом по политике и партнерству Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марком Боуманом.

«В ходе встречи стороны обсудили проекты, финансируемые ЕБРР в Азербайджане в рамках страновой стратегии на 2019-2024 годы, в том числе работа, проделанная в направлении развития финансовых рынков», - сообщает твиттер Центробанка.

На встрече также обсуждались текущая ситуация и перспективы сотрудничества ЦБ и ЕБРР.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, ЕБРР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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