Кязымов и Боуман обсудили проекты ЕБРР в Азербайджане

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов провел встречу с вице-президентом по политике и партнерству Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марком Боуманом.
«В ходе встречи стороны обсудили проекты, финансируемые ЕБРР в Азербайджане в рамках страновой стратегии на 2019-2024 годы, в том числе работа, проделанная в направлении развития финансовых рынков», - сообщает твиттер Центробанка.
На встрече также обсуждались текущая ситуация и перспективы сотрудничества ЦБ и ЕБРР.
Х.Насирзаде
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