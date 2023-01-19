Кязымов и Боуман обсудили проекты ЕБРР в Азербайджане

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов провел встречу с вице-президентом по политике и партнерству Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марком Боуманом.

«В ходе встречи стороны обсудили проекты, финансируемые ЕБРР в Азербайджане в рамках страновой стратегии на 2019-2024 годы, в том числе работа, проделанная в направлении развития финансовых рынков», - сообщает твиттер Центробанка.

На встрече также обсуждались текущая ситуация и перспективы сотрудничества ЦБ и ЕБРР.

Х.Насирзаде