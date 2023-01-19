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ТЭК 19.01.2023 10:55

SOCAR увеличила в 2022г производство автобензина на 1%, дизеля - сократила на 15,5%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в 2022 году по сравнению с показателем 2021 года сократилось в денежном выражении на 4,2% - до 4 млрд 136,3 млн манатов (порядка $2,433 млрд по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Рост в 2022 году был зафиксирован в производстве только автомобильного бензина – на 1,4% - до 1 млн 282,7 тыс. т и авиакеросина – на 14,6% - до 563,6 тыс. т.

Производство прямогонного бензина (нафты) составило 296,1 тыс. т (спад на 21,6%), дизельного топлива - 2 млн 40 тыс. т (спад на 15,5%), топочного мазута - 77,7 тыс. т (спад на 26,9%), смазочных масел - 44,6 тыс. т (спад на 23,5%), нефтяного битума – 342,4 тыс. т (спад на 5,5%), нефтяного кокса - 209,6 тыс. т (спад на 18,2%).

Спад в производстве нефтепродуктов в 2022 году был связан с плановыми ремонтными работами, которые проводились на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR) с 4 апреля по 27 мая.

По состоянию на 1 января 2023 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина – 33,1 тыс. т, нафты – 1,4 тыс. т, авиакеросина - 34,1 тыс. т, дизтоплива – 58,8 тыс. т, топочного мазута - 10 тыс. т, смазочных масел - 4,9 тыс. т, нефтяного битума - 11,7 тыс. т, нефтяного кокса - 50,7 тыс. т.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПРОИЗВОДСТВО, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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