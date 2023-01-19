Венгрия просит исключить девятерых россиян из санкционного списка ЕС

Венгрия обратилась к Европейской комиссии с просьбой исключить девятерых граждан России из девятого пакета санкций, сообщает в четверг Politico.
"Венгрия выступила с запросом об исключении девяти имен из санкционного списка", - пишет Politico.
В свою очередь, власти Польши выступают против таких мер.
Издание напоминает, что индивидуальные санкции нужно продлевать регулярно, но для этого требуется единогласное одобрение всех стран Евросоюза.
В декабре, еще до введения девятого пакета санкций против РФ, Венгрия уже просила ЕС исключить нескольких россиян из санкционного списка. Тогда глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял позицию Будапешта тем, что такой шаг может "перекрыть каналы для коммуникаций с Москвой".
Однако позднее совет ЕС утвердил пакет санкций без запрашиваемых Будапештом изменений. Под него попали 144 физических лица. Среди прочего, ЕС добавил в "черные списки" 168 структур, связанных с оборонной промышленностью России.
В Баку опровергли утверждения Еревана о причастности азербайджанских военных к ранению армянского военнослужащего
Азербайджан имеет право обеспечить полный контроль на дороге Лачин-Ханкенди - Халафов
Алиев обсудил с первым вице-президентом ЕБРР перспективы сотрудничества в транспорте и ВИЭ
Азербайджан и Adani Group обсудили сотрудничество в сфере транспорта
Нефть немного замедлила снижение
В Азербайджане вновь ощутили второе за два дня землетрясение в Иране
Число браков в Азербайджане за 11 месяцев увеличилось на 12,1%, разводов - сократилось на 7,2%
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают