Сильный снегопад парализовал работу аэропорта в Манчестере

В аэропорту британского города Манчестер в четверг из-за сильного снегопада временно закрыли взлетно-посадочные полосы, сообщает The Guardian.

"Из-за мощных снегопадов мы закрыли временно две взлетно-посадочные полосы", - приводит The Guardian слова представителей администрации аэропорта.

"Здоровье и безопасность пассажиров всегда имеют для нас первостепенное значение, работа возобновится при первой же возможности", - добавили они.

Администрация аэропорта советует пассажирам обращаться за обновленной информацией к представителям их авиакомпаний.