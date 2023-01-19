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Транспорт и связь 19.01.2023 16:02

Сильный снегопад парализовал работу аэропорта в Манчестере

В аэропорту британского города Манчестер в четверг из-за сильного снегопада временно закрыли взлетно-посадочные полосы, сообщает The Guardian.

"Из-за мощных снегопадов мы закрыли временно две взлетно-посадочные полосы", - приводит The Guardian слова представителей администрации аэропорта.

"Здоровье и безопасность пассажиров всегда имеют для нас первостепенное значение, работа возобновится при первой же возможности", - добавили они.

Администрация аэропорта советует пассажирам обращаться за обновленной информацией к представителям их авиакомпаний.

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