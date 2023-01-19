Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус принял присягу

Церемония приведения к присяге нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса прошла утром в четверг в бундестаге, сообщает NDR.
До этого Писториус получил верительные грамоты от президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Позднее в четверг у него должна пройти встреча в резиденции Минобороны Германии с генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном, а позднее - с прибывшим в Берлин шефом Пентагона Ллойдом Остином.
Между тем в пятницу, как сообщалось, на американской базе ВВС Рамштайн в Германии состоится встреча контактной группы по Украине. В ней, в частности, примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Пентагона Ллойд Остин, министры обороны многих западных стран.
В понедельник министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уведомила Шольца о желании покинуть пост. Издание "Франкфуртер альгемайне цайтунг" отмечало, что работу Ламбрехт на посту министра обороны уже несколько месяцев подвергали критике, в том числе из-за медленных закупок оборудования для бундесвера и нехватки опыта.
Ранее Писториус заявлял, что бундесвер должен пройти адаптацию к новым международным реалиям.
Писториус родился в 1960 году. С 2006 по 2013 годы был мэром города Оснабрюк, с 2013 года занимает пост главы МВД Нижней Саксонии. Он - член Социал-демократической партии Германии.
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