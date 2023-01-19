Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 79.48 -0.70 Brent 84.98 -0.94

Дальнее зарубежье 19.01.2023 14:51

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус принял присягу

Церемония приведения к присяге нового министра обороны ФРГ Бориса Писториуса прошла утром в четверг в бундестаге, сообщает NDR.

До этого Писториус получил верительные грамоты от президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Позднее в четверг у него должна пройти встреча в резиденции Минобороны Германии с генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном, а позднее - с прибывшим в Берлин шефом Пентагона Ллойдом Остином.

Между тем в пятницу, как сообщалось, на американской базе ВВС Рамштайн в Германии состоится встреча контактной группы по Украине. В ней, в частности, примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Пентагона Ллойд Остин, министры обороны многих западных стран.

В понедельник министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уведомила Шольца о желании покинуть пост. Издание "Франкфуртер альгемайне цайтунг" отмечало, что работу Ламбрехт на посту министра обороны уже несколько месяцев подвергали критике, в том числе из-за медленных закупок оборудования для бундесвера и нехватки опыта.

Ранее Писториус заявлял, что бундесвер должен пройти адаптацию к новым международным реалиям.

Писториус родился в 1960 году. С 2006 по 2013 годы был мэром города Оснабрюк, с 2013 года занимает пост главы МВД Нижней Саксонии. Он - член Социал-демократической партии Германии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az