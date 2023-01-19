Глава Евросовета прибыл в Киев

Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев, заявил журналистам в четверг его пресс-секретарь Баренд Лейтс. Официальный представитель главы Евросовета сообщил, что Мишель находится в Киеве по приглашению президента Владимира Зеленского. "Он (Мишель) выступит перед Радой, а также встретится с премьер-министром", - отметил Лейтс.

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