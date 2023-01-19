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Внешняя политика 19.01.2023 13:57

Алиев обсудил с первым вице-президентом ЕБРР перспективы сотрудничества в транспорте и ВИЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг обсудил на встрече с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком в Давосе (Швейцария) перспективы сотрудничества в сфере транспорта, логистики, информационных технологий и возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективным приоритетам, в том числе, по вопросам сотрудничества в сфере транспорта, логистики, информационных технологий и возобновляемой энергии», - говорится в информации на сайте главы азербайджанского государства.

Кроме этого, собеседники во время обсуждений особо отметил вклад ЕБРР в реализацию проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК)

Встреча прошла на «полях» Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ЕБРР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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