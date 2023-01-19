Алиев обсудил с первым вице-президентом ЕБРР перспективы сотрудничества в транспорте и ВИЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг обсудил на встрече с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком в Давосе (Швейцария) перспективы сотрудничества в сфере транспорта, логистики, информационных технологий и возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективным приоритетам, в том числе, по вопросам сотрудничества в сфере транспорта, логистики, информационных технологий и возобновляемой энергии», - говорится в информации на сайте главы азербайджанского государства.

Кроме этого, собеседники во время обсуждений особо отметил вклад ЕБРР в реализацию проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК)

Встреча прошла на «полях» Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Р.Керимов