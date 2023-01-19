Власти Китая планируют запустить государственный сервис онлайн-заказа такси

Власти КНР намерены запустить государственный сервис онлайн-заказа такси, нацеленный в первую очередь на членов Компартии и сотрудников госорганизаций, пишет газета Financial Times со ссылкой на сообщения в китайских СМИ.

Сервис Strong Nation Transport, запускаемый при поддержке министерства транспорта КНР и других государственных ведомств, как ожидается, начнет работу в ближайшем будущем. Предполагается, что со временем его пользователи смогут заказывать автомобили, доступные практические через все работающие в стране сервисы заказа такси.

"С учетом отмечавшихся ранее в секторе проблем, касавшихся его беспорядочного расширения и безопасности данных, приложение Strong Nation Transport основано на принципах удобства и безопасности", - написало государственное издание Beijing Daily.

На начальном этапе доступ к сервису получат члены Компартии КНР, являющиеся пользователями приложения Study Xi Strong Nation, которое было запущено Пекином в 2019 году для продвижения политических заявлений председателя КНР Си Цзиньпина.

Сервис будет предлагать специализированные услуги для госслужащих, обеспечивая, при этом, "максимальную защиту персональных данных пользователей", отмечает Beijing Daily.

Ранее на этой неделе Didi Global Inc., оператор приложения онлайн-заказа такси, сообщила, что получила разрешение главного интернет-регулятора КНР на возобновление регистрации новых пользователей, отозванное спустя несколько дней после проведения компанией IPO в США в июне 2021 года.

В июле 2022 года Didi была оштрафована на $1,2 млрд за нарушения в сфере кибербезопасности и защиты персональных данных пользователей.

Приложение Didi по-прежнему недоступно в магазинах приложений.