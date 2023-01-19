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СНГ 19.01.2023 14:12

Мажилис Казахстана распущен, выборы назначены на 19 марта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом распустил мажилис (нижнюю палату) парламента седьмого созыва, а также маслихаты (местные представительные органы).

"В соответствии с Конституцией, после консультаций с председателями палат парламента и премьер-министром мною подписаны указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов", - говорится в заявлении Токаева, опубликованном на сайте президента в четверг.

"Внеочередные выборы депутатов мажилиса состоятся 19 марта 2023 года", - отмечается в заявлении.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПАРЛАМЕНТ, РОСПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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