Мажилис Казахстана распущен, выборы назначены на 19 марта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом распустил мажилис (нижнюю палату) парламента седьмого созыва, а также маслихаты (местные представительные органы). "В соответствии с Конституцией, после консультаций с председателями палат парламента и премьер-министром мною подписаны указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов", - говорится в заявлении Токаева, опубликованном на сайте президента в четверг. "Внеочередные выборы депутатов мажилиса состоятся 19 марта 2023 года", - отмечается в заявлении.

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