Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине, в него войдут САУ Archer и 50 БМП

Стокгольм принял решение выделить Украине новой пакет военной помощи, в который войдут самоходные артиллерийские установки (САУ) Archer и 50 БМП Type 90, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на премьера Швеции Ульфа Кристерссона.

Он отметил, что также пакет будет включать в себя противотанковые вооружения и боевые роботизированные комплексы. Общая стоимость помощи составит около $419 млн.

Однако власти не уточнили, сколько всего САУ должно поступить на Украину. Швеция в данный момент располагает 48 установками Archer, уточняют СМИ.

Ранее Стокгольм передавал Украине различные военные грузы - от ракет и реактивных гранат до бронежилетов и шлемов.