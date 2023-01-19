Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине, в него войдут САУ Archer и 50 БМП

Стокгольм принял решение выделить Украине новой пакет военной помощи, в который войдут самоходные артиллерийские установки (САУ) Archer и 50 БМП Type 90, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на премьера Швеции Ульфа Кристерссона.
Он отметил, что также пакет будет включать в себя противотанковые вооружения и боевые роботизированные комплексы. Общая стоимость помощи составит около $419 млн.
Однако власти не уточнили, сколько всего САУ должно поступить на Украину. Швеция в данный момент располагает 48 установками Archer, уточняют СМИ.
Ранее Стокгольм передавал Украине различные военные грузы - от ракет и реактивных гранат до бронежилетов и шлемов.
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