Французы массово протестуют против увеличения пенсионного возраста

В проходящей в четверг общенациональной забастовке во Франции против пенсионной реформы впервые за много лет французские профсоюзы выступили единым фронтом, сообщает газета Ouest-France.

Против увеличения возраста выхода на пенсию до 64 лет выступили работники различных отраслей: транспорта, энергетики, образования и других.

Манифестации организуются по всей Франции. По данным Ouest-France, ими будет охвачено до 250 городов.

Французов предупреждают о нарушениях графиков движения на железнодорожном транспорте, сбоях на линиях метро и городского транспорта. Движение протеста затронет авиационный транспорт.

В сфере образования ожидается присоединение к забастовке до 70% преподавателей.

Газета Le Figaro сообщает, что забастовщики крупнейшей государственной энергогенерирующей компании Франции EDF в качестве протеста сокращают в четверг производство электроэнергии, которое, как ожидается будет снижено на "двукратный эквивалент потребления Парижа".

Участие в забастовке принимают от 70 до 100% работников большинства нефтеперерабатывающих заводов крупнейшей нефтегазовой компании TotalEnergies. На ряде предприятий приостановлены прием сырья и поставки нефтепродуктов.

Для охраны общественного порядка во время протестных акций направлено более 10 тыс. полицейских и жандармов. МВД опасается беспорядков в связи с массовыми манифестациями, отмечают СМИ.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила 10 января основные направления французской пенсионной реформы, которую правительство рассчитывает ввести с 1 сентября 2023 года.

Согласно планам правительства, устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет, начиная с поколений французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

О решимости провести до конца своего второго мандата пенсионную реформу президент Эмманюэль Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году.