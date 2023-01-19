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Карабах 19.01.2023 15:08

Азербайджан имеет право обеспечить полный контроль на дороге Лачин-Ханкенди - Халафов

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в четверг заявил о решимости Баку продолжить усилия по обеспечению мира, безопасности и развития на Южном Кавказе.

«К сожалению, Армения все еще препятствует обеспечению стабильности в регионе, продолжая свои военно-политические провокации. Несмотря на все эти трудности, Азербайджан полон решимости продолжить усилия по обеспечению устойчивого мира, безопасности и развития в регионе. Мы верим в победу мирной повестки Азербайджана», сказал Халафов журналистам.

Говоря об экологической акции на дороге Лачин-Ханкенди (Лачинской дороге) в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли», в Карабахском регионе Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, он выразил мнение, что «Баку сталкивается с политикой двойных стандартов стран Запада» и ряда международных организаций в этом вопросе.

«С чувством сожаления хотел бы отметить, что сегодня, как и в 1990-е годы, мы наблюдаем двойные стандарты в отношении Азербайджана со стороны государств Запада и международных организаций. Эта акция проводится на территории Азербайджана. Несмотря на двойные стандарты, азербайджанский народ будет отстаивать свои права и добьется желаемого. Как гарант безопасности своих территорий Азербайджан имеет право обеспечить полный контроль на дороге Лачин-Ханкенди в соответствии с нашими суверенными правами», - заявил Халафов.

Р.Керимов

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Тэги: ХАЛАФОВ, АРМЕНИЯ, МИР


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