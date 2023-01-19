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Финансы 19.01.2023 19:12

Shein готовит инвестраунд, в котором его оценка уменьшится до $64 млрд со $100 млрд - FT

Китайский онлайн-ритейлер Shein, работающий в fashion-сегменте, ведет переговоры с инвесторами о привлечении финансирования на сумму до $3 млрд на условиях, предусматривающих его оценку в $64 млрд.

Такая оценка существенно ниже $100 млрд, в которые компания была оценена в ходе предыдущего инвестраунда в апреле 2022 года.

В данный момент Shein обсуждает привлечение капитала с уже действующими инвесторами, среди которых суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment, а также инвесткомпании Sequoia China и General Atlantic, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Все три компании участвовали в апрельском инвестраунде Shein и готовы вновь предоставить онлайн-ритейлеру капитал, но уже на новых условиях, отмечают источники.

По их словам, Shein хотела бы получить от инвесторов $1,5-3 млрд и рассчитывает закрыть раунд привлечения финансирования в ближайшие месяцы.

С апреля, когда компания получила оценку в $100 млрд, отношение инвесторов к технологическим стартапам серьезно изменилось с учетом ухудшения перспектив мировой экономики, в связи с чем возможностей для привлечения венчурного финансирования стало меньше, отмечает FT.

В новых условиях крупные IT-компании резко урезают расходы, в том числе за счет сокращения рабочих мест. Многие представители сектора испытывают нехватку ликвидности, из-за чего частные стартапы вынуждены идти на понижение своей оценки в рамках новых инвестраундов.

Источники FT отмечают, что Shein по-прежнему изучает возможность проведения IPO в США в этом году. По их словам, выручка компании в 2022 году достигла $30 млрд.

Shein была основана в 2008 году в Китае, в настоящее время базируется в Сингапуре.

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