Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

18.01 $/bbl +/- WTI 79.48 -0.70 Brent 84.98 -0.94

Дальнее зарубежье 19.01.2023 15:17

Очередная Конференция по восстановлению Украины пройдет в Лондоне в июне - Шмыгаль

Очередная Конференция восстановления Украины пройдет в Лондоне (Великобритания) в июне 2023 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Следующая Конференция восстановления Украины пройдет в Лондоне в июне этого года… Ценим решение Великобритании принимать мероприятие в этом году. Стараемся мобилизовать международную поддержку для неотложного восстановления Украины", - написал Шмыгаль в Twitter.

Также премьер отметил, что Украина рассчитывает, что следующая конференция позволит мобилизовать международную поддержку для скорейшего восстановления.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, КОНФЕРЕНЦИЯ


Похожие новости


ЕС готов взять на себя ведущую роль в восстановлении Украины - Еврокомиссия Украинская "дочка" SOCAR примет участие в восстановлении школы и парка имени Зарифы Алиевой в г.Ирпень Конференция высокого уровня по восстановлению Украины пройдет в ближайшие месяцы - глава ЕК Премьер Украины оценил план восстановления страны в $750 млрд Зеленский назвал основные принципы восстановления Украины Восстановление Украины может стать новой национальной идеей – Зеленский

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az