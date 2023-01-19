Очередная Конференция по восстановлению Украины пройдет в Лондоне в июне - Шмыгаль

Очередная Конференция восстановления Украины пройдет в Лондоне (Великобритания) в июне 2023 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Следующая Конференция восстановления Украины пройдет в Лондоне в июне этого года… Ценим решение Великобритании принимать мероприятие в этом году. Стараемся мобилизовать международную поддержку для неотложного восстановления Украины", - написал Шмыгаль в Twitter.

Также премьер отметил, что Украина рассчитывает, что следующая конференция позволит мобилизовать международную поддержку для скорейшего восстановления.