Зеленский заявил «о глубокой пропасти» в отношениях Украины и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что целью руководства страны является возвращение оккупированных территорий, включая Крым.
«Наша цель - деоккупировать наши территории. Крым – наша земля, это наши горы и наше море. Дайте нам ваше оружие и мы вернем наше», - сказал Зеленский в четверг, выступая по видеосвязи на «Украинском завтраке» в Давосе, организованном Фондом Виктора Пинчука.
По его словам, «есть еще возможность РФ выйти с этой территории». «Никто не говорит, что можно вернуть отношения. (…) Пропасть между нами глубокая, но они ее выкопали. Именно Путин стоит с лопатой», - сказал Зеленский.
В Баку опровергли утверждения Еревана о причастности азербайджанских военных к ранению армянского военнослужащего
Азербайджан имеет право обеспечить полный контроль на дороге Лачин-Ханкенди - Халафов
Алиев обсудил с первым вице-президентом ЕБРР перспективы сотрудничества в транспорте и ВИЭ
Азербайджан и Adani Group обсудили сотрудничество в сфере транспорта
Нефть немного замедлила снижение
В Азербайджане вновь ощутили второе за два дня землетрясение в Иране
Число браков в Азербайджане за 11 месяцев увеличилось на 12,1%, разводов - сократилось на 7,2%
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Новый цифровой филиал Yelo Bank в Хачмазе!
“Nar” продолжает социально ориентированные профессиональные тренинги в 2023 году
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают