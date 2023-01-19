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СНГ 19.01.2023 15:22

Зеленский заявил «о глубокой пропасти» в отношениях Украины и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что целью руководства страны является возвращение оккупированных территорий, включая Крым.

«Наша цель - деоккупировать наши территории. Крым – наша земля, это наши горы и наше море. Дайте нам ваше оружие и мы вернем наше», - сказал Зеленский в четверг, выступая по видеосвязи на «Украинском завтраке» в Давосе, организованном Фондом Виктора Пинчука.

По его словам, «есть еще возможность РФ выйти с этой территории». «Никто не говорит, что можно вернуть отношения. (…) Пропасть между нами глубокая, но они ее выкопали. Именно Путин стоит с лопатой», - сказал Зеленский.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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