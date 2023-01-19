Нефть немного замедлила снижение

Цены на нефть немного замедлили снижение, но продолжают опускаться в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают сигналы об увеличении запасов топлива в США и заявления представителей Федеральной резервной системы.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 составляет $84,2 за баррель, что на $0,78 (0,92%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $78,61 за баррель, что на $0,87 (1,09%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Обнародованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США на 7,6 млн баррелей на минувшей неделе. Неделей ранее запасы выросли на 14,87 млн баррелей.
Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в четверг в 20:00, на день позже обычного в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга в понедельник. Опрошенные WSJ аналитики прогнозируют, что резервы нефти за неделю, завершившуюся 13 января, сократились на 1,1 млн баррелей. Опрос был проведен до публикации данных API.
Накануне нефть провела волатильную сессию: в ходе торгов котировки обновили максимумы с начала декабря, однако затем перешли к снижению на заявлениях главы Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймса Балларда.
Баллард сказал в интервью The Wall Street Journal, что американскому ЦБ следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления, несмотря на последние статданные, указывающие на замедление экономики.
Между тем президент (ФРБ) Далласа Лори Логан выразила мнение о том, что ФРС следует замедлить темпы повышения ставки на предстоящем заседании, чтобы руководители ЦБ могли лучше оценить, куда они движутся.
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