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Транспорт и связь 19.01.2023 15:45

Азербайджан и Adani Group обсудили сотрудничество в сфере транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился в Давосе с основателем и председателем компании «Adani Group» Гаутамом Адани.

Согласно информации на сайте главы азербайджанского государства, на встрече было подчеркнуто, что Азербайджан является инициатором транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и одним из основных транспортно-логистических узлов.

В этом контексте были обсуждены перспективы сотрудничества с Adani Group.

«Также в контексте транспортного коридора Восток-Запад подчеркнуто особое значение Среднего коридора, проходящего через территорию Азербайджана», - подчеркивается в информации.

Адани отметил, что компания обладает богатым опытом в области управления портами в Индии и в различных регионах мира и является прямым инвестором в ряде стран.

«В ходе встречи также состоялся обмен мнениями относительно привлекательности Азербайджана для прямых иностранных инвестиций, развитии экономики страны и перспективах сотрудничества в этой связи с Adani Group в нефтехимической, горной, металлургической промышленности и других сферах, представляющих взаимный интерес. На встрече достигнута договоренность о взаимных визитах делегаций и проведении более обстоятельных обсуждений по дальнейшему сотрудничеству», - отмечается в информации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ADANI, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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