Азербайджан и Adani Group обсудили сотрудничество в сфере транспорта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился в Давосе с основателем и председателем компании «Adani Group» Гаутамом Адани.

Согласно информации на сайте главы азербайджанского государства, на встрече было подчеркнуто, что Азербайджан является инициатором транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг и одним из основных транспортно-логистических узлов.

В этом контексте были обсуждены перспективы сотрудничества с Adani Group.

«Также в контексте транспортного коридора Восток-Запад подчеркнуто особое значение Среднего коридора, проходящего через территорию Азербайджана», - подчеркивается в информации.

Адани отметил, что компания обладает богатым опытом в области управления портами в Индии и в различных регионах мира и является прямым инвестором в ряде стран.

«В ходе встречи также состоялся обмен мнениями относительно привлекательности Азербайджана для прямых иностранных инвестиций, развитии экономики страны и перспективах сотрудничества в этой связи с Adani Group в нефтехимической, горной, металлургической промышленности и других сферах, представляющих взаимный интерес. На встрече достигнута договоренность о взаимных визитах делегаций и проведении более обстоятельных обсуждений по дальнейшему сотрудничеству», - отмечается в информации.

Б.Рустамбеков